2019-09-01T10:24:20+03:00
В мире

Азербайджан ввел безвизовый режим для граждан Турции

Баку отправил Анкаре ноту об отмене визового режима 25 июля текущего года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Азербайджан ввел безвизовый режим для граждан ТурцииАзербайджан ввел безвизовый режим для граждан ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С воскресенье, 1 сентября, Азербайджан вводит безвизовый режим для граждан Турции, которые смогут прибывать на территории страны без визы в течение 30 дней. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.

«С сегодняшнего дня отменяется визовый режим между Турцией и Азербайджаном. Безвизовый срок пребывания в Азербайджане для граждан Турецкой Республики, имеющих общегражданский паспорт, составляет 30 дней», - цитируют РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Ранее, в 2006 году Турция в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для граждан Азербайджана. Возможность находиться на территории Турецкой Республики без визы для азербайджанцев также составляет 30 дней.

Баку отправил Анкаре ноту о введение безвизового режима 25 июля текущего года.

Отметим, что для российских граждан и Азербайджан и Турция являются безвизовыми странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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