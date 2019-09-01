Глава Минтруда: в России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-01T10:46:07+03:00

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В России численность работающих людей старше трудоспособного возраста выросла почти на 1% и составила 7,3 миллиона человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая на встрече министров труда G20 в воскресенье, 1 сентября, в Японии.

«За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%. На сегодняшний день в России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста», — сказал глава Минтруда.

Топилин также рассказал о реализации с 2019 года программы профессионального обучения лиц предпенсионного возраста как работающих, так и ищущих работу граждан, которые обратились в органы службы занятости.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей речи министр сообщил, что в России работает более 95% экономически активного населения, а также он рассказал о планах правительства увеличить среднюю продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU