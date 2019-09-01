СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-01T11:25:45+03:00

В 2019 году Россия поставила за рубеж вооружений на сумму 8,5 миллиарда долларов Фото: Анна САДОВНИКОВА

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С начала 2019 года Россия уже поставила за рубеж вооружений на сумму свыше 8,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, отметив, что уже за полгода иностранным партнёрам было продано оружия на сумму 5,7 миллиарда долларов.

«В текущем году мы уже экспортировали продукцию российского ОПК на сумму свыше 8,5 миллиарда долларов, причём половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО, где Россия – признанный мировой лидер»

Михеев отметил, что на сегодняшний день портфель заказов Рособоронэкспорта «традиционно находится в районе 50 миллиардов долларов».

Напомним, в марте этого года Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) представил свой ежегодный доклад о состоянии мирового оружейного экспорта. Согласно их исследованию, Россия сохранила второе место среди крупнейших поставщиков. Лидером остались Соединённые Штаты.

ИСТОЧНИК KP.RU