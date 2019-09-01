«Он сотворил Чудо»: Защитник «Ростова» дважды спас свою команду, когда ворота были пустые

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-01T11:31:05+03:00

"Ростов" приехал в гости к "Локомотиву" в Москву. Фото: Михаил Александров/ТАСС

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Одно из самых популярных спортивных СМИ Испании AS назвало спасение команды защитником «Ростова» Евгением Черновым в концовке матча с «Локомотивом» лучшим оборонительным действием последнего десятилетия.

В компенсированное ко второму тайму встречи время при счёте 2:1 в пользу «Ростова» Чернов дважды спас свою команду, отразив два удара, когда ворота были пустые, причем один из них в прыжке спиной, когда форвард железнодорожников Лука Джорджевич с двух метров угодил в защитника «Ростова».

«Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: на 90-й минуте он сотворил это чудо», — гласит подпись к видео с моментом сейва на сайте издания.

Сам Чернов заявил, что он «просто удачно выбил мяч». «Больше ничего сказать не могу. Прыгал осознанно, но просто хотел помочь команде и вратарю, а не выглядеть героем», - сказал защитник после матча.

Встреча закончилась победой «Ростова» в гостях московского «Локомотива» со счетом 2:1 и с 17 очками победители единолично выходит в лидеры чемпионата России в Премьер-Лиге.

Видео сейва Евгения Чернова в матче Локомотив - Ростов 1:2 31 августа 2019. Локомотив мог сравнять счет в концовке встречи, но Евгений Чернов сделал что-то невероятное!

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"Локомотив" и "Ростов" перед субботней игрой чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге входили в пятерку тех клубов, которые делили первенство в элите российского футбола. За 7 туров они и еще три клуба набрали по 14 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU