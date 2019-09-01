Неймар принял окончательное решение остаться в «ПСЖ»

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-01T12:15:14+03:00

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Трансфер Неймара в «Барселону», казалось бы, почти решенный, внезапно сорвался. По информации французского издания l’Equipe инициатором срыва переговоров выступил сам игрок. Неймар сообщил семье, что желает остаться в Париже.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже заказала партию футболок с фамилией Неймара, а игрок определился с номером, под которым будет выступать в составе каталонцев. Но история возвращения блудного сына домой не сложилась.

Известив о своем окончательном решении остаться в составе «ПСЖ» семью и родственников, Неймар сообщил об этом и своим одноклубникам.

По сведениям издания, Неймар был крайне разочарован необходимостью принять такое решение: «Барселона», не имея финансовой возможности выкупить своего бывшего игрока и собиралась включить в сделку двух своих игроков (Дембеле и Ракитича), а Неймар же готов был самостоятельно доплатить недостающие 20 миллионов евро.

В переходе Неймара были также заинтересованы «Реал Мадрид» и «Ювентус», но бразильский форвард хотел перейти или в «Барселону», или никуда.

ИСТОЧНИК KP.RU