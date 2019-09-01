2019-09-01T12:18:56+03:00
Общество

МАКС-2019 побил рекорд по посещаемости

Пятый день выставки посетили 203 тысячи человек [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
МАКС-2019 побил рекорд по посещаемостиМАКС-2019 побил рекорд по посещаемостиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В субботу, 31 августа, был установлен абсолютный рекорд по количеству посетителей авиасалона МАКС-2019. Пятый день мероприятия посетили 203 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«МАКС-2019 в субботу посетило рекордное количество людей - 203 тыс. человек», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

В Министерстве сообщили, что никаких серьезных происшествий на площадках авиасалона зафиксировано не было. Безопасность на выставке обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Как писал ранее сайт kp.ru, на выставке представлено 250 образцов современной авиатехники, бортовой электроники, двигателей и различного оборудования. При этом, более 40 из них раньше никогда не демонстрировались на публике.

Напомним XIV Международного авиа-космический салона МАКС-2019 открылся в аэропорту Жуковский 27 августа. Воскресенье, 1 сентября, а станет последним днем работы площадок и проведения летных программ.

Завершающий день работы авиасалона МАКС.Закрытие форума состоится 1 сентября

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Закрытие авиасалона МАКС 2019 в Жуковском: воздушное шоу от «Русских витязей» и «Стрижей»

1 сентября 2019 году Международный авиасалон МАКС завершит свою работу. Проведите выходные вместе с семьей на закрытии форума в Жуковском

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Совфеде прокомментировали несогласованный авиаудар США по Идлибу
Швеция намерена ввести новый налог для «защиты» от России
Зеленский сообщил о «прорыве» в отношениях с Польшей
Неймар принял окончательное решение остаться в «ПСЖ»
"Многочисленные жертвы и разрушения": США без предупреждения нанесли удар по Идлибу
«Он сотворил Чудо»: Защитник «Ростова» дважды спас свою команду, когда ворота были пустые
В 2019 году Россия поставила за рубеж вооружений на сумму 8,5 миллиарда долларов
Глава Минтруда: в России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
Азербайджан ввел безвизовый режим для граждан Турции
Выжившую после жесткой посадки двухместного самолета девочку перевили в клинику Москвы
С 1 сентября в России изменились правила призыва в армию
Глава Минтруда рассказал о планах правительства по увеличению продолжительности жизни
Россия доставила в пригород Алеппо 3 тонны гумпомощи
Зеленский пообещал поведать «громкую историю» о партии Медведчука
В ходе протестов в Гонконге пострадали более 30 митингующих