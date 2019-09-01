МАКС-2019 побил рекорд по посещаемости

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-01T12:18:56+03:00

Пятый день выставки посетили 203 тысячи человек [видео]

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В субботу, 31 августа, был установлен абсолютный рекорд по количеству посетителей авиасалона МАКС-2019. Пятый день мероприятия посетили 203 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«МАКС-2019 в субботу посетило рекордное количество людей - 203 тыс. человек», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

В Министерстве сообщили, что никаких серьезных происшествий на площадках авиасалона зафиксировано не было. Безопасность на выставке обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Как писал ранее сайт kp.ru, на выставке представлено 250 образцов современной авиатехники, бортовой электроники, двигателей и различного оборудования. При этом, более 40 из них раньше никогда не демонстрировались на публике.

Напомним XIV Международного авиа-космический салона МАКС-2019 открылся в аэропорту Жуковский 27 августа. Воскресенье, 1 сентября, а станет последним днем работы площадок и проведения летных программ.

Завершающий день работы авиасалона МАКС.Закрытие форума состоится 1 сентября

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ИСТОЧНИК KP.RU