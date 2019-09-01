Зеленский сообщил о «прорыве» в отношениях с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прорывом итоги первого дня официального визита в Польшу, отметив достигнутые договоренности по восстановлении рабочей группы «обнуления» взаимных претензий и поставкам газа.
«Не оттепель в отношениях, а прорыв — я бы так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу», — написал украинский лидер в Facebook.
Зеленский отметил, что под его с польским президентом Анджеем Дудой руководством будет функционировать рабочая группа по «обнулению» взаимных претензий, обеспечивающая работу совместных экспедиций, которые будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения.
Глава незалежно также сообщил, что стороны договорились решить проблемы с грузоперевозками через украинско-польскую границу и сотрудничество в формате Вашингтон — Варшава — Киев по вопросу энергетики.
Напомним, ранее Польша сообщила о намерении поставлять Украине будет поступать американский сжиженный природный газ. Cтраны уже подписали соответствующее соглашение.
ИСТОЧНИК KP.RU