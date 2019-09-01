СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-01T12:41:11+03:00

Зеленский сообщил о «прорыве» в отношениях с Польшей Фото: REUTERS

Украинский президент рассказал о первых итогах визита в Варшаву

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал прорывом итоги первого дня официального визита в Польшу, отметив достигнутые договоренности по восстановлении рабочей группы «обнуления» взаимных претензий и поставкам газа.

«Не оттепель в отношениях, а прорыв — я бы так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу», — написал украинский лидер в Facebook.

Зеленский отметил, что под его с польским президентом Анджеем Дудой руководством будет функционировать рабочая группа по «обнулению» взаимных претензий, обеспечивающая работу совместных экспедиций, которые будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения.

Глава незалежно также сообщил, что стороны договорились решить проблемы с грузоперевозками через украинско-польскую границу и сотрудничество в формате Вашингтон — Варшава — Киев по вопросу энергетики.

Напомним, ранее Польша сообщила о намерении поставлять Украине будет поступать американский сжиженный природный газ. Cтраны уже подписали соответствующее соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU