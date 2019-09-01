2019-09-01T13:06:14+03:00
Политика

Швеция намерена ввести новый налог для «защиты» от России

Налоговый сбор поможет увеличить оборонный бюджет страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Швеция намерена ввести новый налог для «защиты» от РоссииШвеция намерена ввести новый налог для «защиты» от РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правительство Швеции планирует ввести новый налог, который будет приносить бюджету страны почти 5 миллиарда крон (33,97 миллиарда рублей) в год.

«Банки могут платить более высокие налоги, чем те, которые они платят сегодня. Они также представляют риски для экономики, поэтому я считаю разумным, что они должны вкладываться больше», - заявила глава Министерства финансов Магдалена Андерсон.

Как сообщает Bloomberg, такая инициатива связана с желанием увеличить оборонный бюджет страны в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией в балтийском регионе.

Днем ранее шведское правительство заявило о планах повысить оборонные расходы с 1% до 1,5% ВВП в 2025 году. Страна, которая старалась придерживаться нейтралитета, объяснила свое решение ростом напряженности между странами Европы и Россией по вопросу Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Совфеде прокомментировали несогласованный авиаудар США по Идлибу
Зеленский сообщил о «прорыве» в отношениях с Польшей
МАКС-2019 побил рекорд по посещаемости
Неймар принял окончательное решение остаться в «ПСЖ»
"Многочисленные жертвы и разрушения": США без предупреждения нанесли удар по Идлибу
«Он сотворил Чудо»: Защитник «Ростова» дважды спас свою команду, когда ворота были пустые
В 2019 году Россия поставила за рубеж вооружений на сумму 8,5 миллиарда долларов
Глава Минтруда: в России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
Азербайджан ввел безвизовый режим для граждан Турции
Выжившую после жесткой посадки двухместного самолета девочку перевили в клинику Москвы
С 1 сентября в России изменились правила призыва в армию
Глава Минтруда рассказал о планах правительства по увеличению продолжительности жизни
Россия доставила в пригород Алеппо 3 тонны гумпомощи
Зеленский пообещал поведать «громкую историю» о партии Медведчука
В ходе протестов в Гонконге пострадали более 30 митингующих