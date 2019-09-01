Швеция намерена ввести новый налог для «защиты» от России

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-01T13:06:14+03:00

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Правительство Швеции планирует ввести новый налог, который будет приносить бюджету страны почти 5 миллиарда крон (33,97 миллиарда рублей) в год.

«Банки могут платить более высокие налоги, чем те, которые они платят сегодня. Они также представляют риски для экономики, поэтому я считаю разумным, что они должны вкладываться больше», - заявила глава Министерства финансов Магдалена Андерсон.

Как сообщает Bloomberg, такая инициатива связана с желанием увеличить оборонный бюджет страны в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией в балтийском регионе.

Днем ранее шведское правительство заявило о планах повысить оборонные расходы с 1% до 1,5% ВВП в 2025 году. Страна, которая старалась придерживаться нейтралитета, объяснила свое решение ростом напряженности между странами Европы и Россией по вопросу Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU