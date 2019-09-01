В Совфеде прокомментировали несогласованный авиаудар США по Идлибу

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-01T13:24:59+03:00

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Действия США, которые без предупреждения нанесли авиаудар по зоне деэскалации в Идлибе, говорит о том, как Вашингтон относится к своим союзническим обязательствам. Соответствующие заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«То, что авиаудар был нанесен без согласования с другими сторонами, участвующими в антитеррористической операции в Сирии, говорит о том, как США относятся к своим союзническим обязательствам и к совместной борьбе с террористическими группировками», - передают РИА Новости слова сенатора

Джабаров предположил, что от действий Вашингтона могли пострадать не только российские и сирийские военнослужащие, но и мирные жители.

Как писал ранее сайт kp.ru, 1 сентября коалиция во главе с США нанесла авиаудар в окрестностях города Идлиб по позициям боевиков, не уведомив российскую или турецкую сторону. В Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, что атака не просто поставила под угрозу сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации, но и сорвала его в ряде направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU