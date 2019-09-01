2019-09-01T13:52:26+03:00
Спорт

Футбольный эксперт объяснил, почему Аршавин не смог стать игроком «Барселоны»

По словам Дмитрия Селюка другой клуб предложил больше
Дарья КРЫЛОВА
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«Барселона» предложила 15 миллионов за Аршавина. Но «Арсенал» предложил больше – 18 миллионов.«Барселона» предложила 15 миллионов за Аршавина. Но «Арсенал» предложил больше – 18 миллионов.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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Футбольный функционер Дмитрий Селюк в интервью для программы «Инсайдеры» открыл, что в свое время Андрей Аршавин мог уехать играть вовсе не в лондонский «Арсенал», а в каталонскую «Барселону». Более того, сам Аршавин хотел перейти именно в «Барселону». По словам Селюка, для самого игрока приоритетнее была именно «Барселона».

«Я вот помню, что у него на тренировках всегда была шапочка «Барселоны». Он всегда мечтал играть за эту команду. Я договорился, что его купят за 15 миллионов. Лапорте тогда даже общался с Медведевым. Однако в конечном итоге трансфер не сложился», — рассказал Селюк Нобелю Арустамяну.

Селюк сказал, что когда речь всерьез зашла о трансфере, он в первую очередь связался с президентом «Барселоны», Эмериком Лапортом, и «Барселона» предложила 15 миллионов за Аршавина. Но «Арсенал» предложил больше – 18 миллионов. Казалось бы, разница не принципиальна, но для питерского «Зенита» оказалась очень даже принципиальной. Перед игроком встал выбор: уехать играть в «Арсенал» или же остаться в «Зените». Разумеется, Аршавин выбрал первый вариант для развития карьеры.

В лондонском клубе российский полузащитник играл с 2009 по 2013 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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