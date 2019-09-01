2019-09-01T14:15:20+03:00
Политика

Володин: Власти Польши демонстрируют «свою ущербность»

Спикер Госдумы назвал недопустимым принижение роли Советского Союза во Второй Мировой войне
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Володин: действия властей Польши оскорбляют память советских солдатВолодин: действия властей Польши оскорбляют память советских солдатФото: Евгения ГУСЕВА
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Варшава показывает «свою ущербность», пытаясь перечеркнуть историческую, принизить роль Советского Союза во Второй Мировой войне и политизируя итоги войны. Таким образом спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение польского руководства не приглашать президента России Владимира Путина к себе на траурные мероприятия.

«Действия польского руководства оскорбляют память о более чем шестистах тысяч солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ», - сказал депутат.

Володин отметил, что решающая роль России во Второй Мировой признана всеми народами мира и, независимо от того, какие партии и президенты у власти, об этом «всегда должны помнить».

Ранее интервью «КП» действия Польши прокомментировал депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель, который подчеркнул, что участвовать в таких мероприятиях имеют право «все европейские нации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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