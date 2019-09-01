2019-09-01T14:28:42+03:00
В мире

Демонстранты в Гонконге пытаются нарушить работу международного аэропорта

Оппозиция перекрыла участки дорог на подступах к воздушной гавани
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Демонстранты в Гонконге пытаются нарушить работу международного аэропортаДемонстранты в Гонконге пытаются нарушить работу международного аэропортаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ходе очередных антиправительственных митингов в Гонконге протестующие пытаются нарушить работу международного аэропорта Чек Лап Кок.

Группы демонстрантов перекрыли участки дорог и развязок недалеко от пассажирского терминала, где возводят баррикады. Правоохранительные органы пока не предпринимает никаких действий.

Как писал сайт kp.ru, 31 августа пострадал по меньшей мере 31 демонстрант, пять получили серьезные травмы и их состояние медики оценивают как тяжелое. Для разгона протестующих полиция использовала водомёты, слезоточивый газ и дубинки.

Отметим, что в ходе продолжающегося с весны противостояние местным властям, оппозиция периодически пытается заблокировать работу аэропорта Чек Лап Кок.

Напомним, что митинги в Гонконге начались из-за попытки правительства принять закон об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай. Однако, несмотря на снятие документа с повестки дня, массовые демонстрации оппозиции продолжаются и из мирного протеста переросли в столкновения с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители миссии ОБСЕ от ДНР попали под обстрел украинских военных
После падения вертолёта в Клязьминское водохранилище Рогозин предложил помечать ЛЭП цветными шарами
Грузинские силовики обстреляли беспилотник югоосетинских пограничников
Володин: Власти Польши демонстрируют «свою ущербность»
Футбольный эксперт объяснил, почему Аршавин не смог стать игроком «Барселоны»
"Не может угомониться": Зеленский объяснил празднование своим подчиненным Дня Украины в Сен-Тропе
В Совфеде прокомментировали несогласованный авиаудар США по Идлибу
Швеция намерена ввести новый налог для «защиты» от России
Зеленский сообщил о «прорыве» в отношениях с Польшей
МАКС-2019 побил рекорд по посещаемости
Неймар принял окончательное решение остаться в «ПСЖ»
"Многочисленные жертвы и разрушения": США без предупреждения нанесли удар по Идлибу
«Он сотворил Чудо»: Защитник «Ростова» дважды спас свою команду, когда ворота были пустые
В 2019 году Россия поставила за рубеж вооружений на сумму 8,5 миллиарда долларов
Глава Минтруда: в России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
Азербайджан ввел безвизовый режим для граждан Турции
Выжившую после жесткой посадки двухместного самолета девочку перевили в клинику Москвы
С 1 сентября в России изменились правила призыва в армию
Глава Минтруда рассказал о планах правительства по увеличению продолжительности жизни
Россия доставила в пригород Алеппо 3 тонны гумпомощи
Зеленский пообещал поведать «громкую историю» о партии Медведчука
В ходе протестов в Гонконге пострадали более 30 митингующих