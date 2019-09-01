Демонстранты в Гонконге пытаются нарушить работу международного аэропорта

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-01T14:28:42+03:00

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В ходе очередных антиправительственных митингов в Гонконге протестующие пытаются нарушить работу международного аэропорта Чек Лап Кок.

Группы демонстрантов перекрыли участки дорог и развязок недалеко от пассажирского терминала, где возводят баррикады. Правоохранительные органы пока не предпринимает никаких действий.

Как писал сайт kp.ru, 31 августа пострадал по меньшей мере 31 демонстрант, пять получили серьезные травмы и их состояние медики оценивают как тяжелое. Для разгона протестующих полиция использовала водомёты, слезоточивый газ и дубинки.

Отметим, что в ходе продолжающегося с весны противостояние местным властям, оппозиция периодически пытается заблокировать работу аэропорта Чек Лап Кок.

Напомним, что митинги в Гонконге начались из-за попытки правительства принять закон об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай. Однако, несмотря на снятие документа с повестки дня, массовые демонстрации оппозиции продолжаются и из мирного протеста переросли в столкновения с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU