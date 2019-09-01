Грузинские силовики обстреляли беспилотник югоосетинских пограничников

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-01T14:47:36+03:00

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Утром в воскресенье, 1 сентября, беспилотник югоосетинских пограничников, который выполнял гуманитарную операцию в окрестностях села Цнелис Южной Осетии, был сбит грузинской стороной. Об этом сообщает Комитет госбезопасности (КГБ) республики.

«Примерно в 10.00 часов со стороны грузинского населенного пункта Коби Хашурского муниципалитета по квадрокоптеру без какого-либо предупреждения был открыт плотный ружейно-пулеметный огонь в направлении территории Республики Южная Осетия», - говорится в заявлении.

В КГБ сообщили, что населенный пункт Уиста находится в километре от грузинского блокпоста.

Напомним, накануне Грузия нарушила границу Южной Осетии и построила на территории соседнего государства блокпост своей полиции. В Министерстве иностранных дел России призвали стороны к сдержанности и осудили «провокационные действия» Тбилиси. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов пообещал не допустить нового военного столкновения с соседом.

ИСТОЧНИК KP.RU