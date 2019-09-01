2019-09-01T15:02:32+03:00
Общество

После падения вертолёта в Клязьминское водохранилище Рогозин предложил помечать ЛЭП цветными шарами

Глава Роскосмоса рассказал, что и самому приходилось «уворачиваться» от проводов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вертолет утонул на глазах очевидцевВертолет утонул на глазах очевидцевФото: Предоставлено очевидцами
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Дмитрий Рогозин сделал заявление после трагедии с упавшим вертолетом в Подмосковье. Напомним, днем 31 августа воздушное судно зацепилось за линии электропередач и упало в воду на глазах у очевидцев. Они вызвали спасателей. Но помочь пилоту и его пассажиру было уже невозможно. Тела отца с сыном сотрудники МЧС достали из под воды. Теперь им предстоит вытащить сам вертолет.

В своем твиттер глава Роскосмоса написал, что провода над реками и озёрами плохо не видны.

- Сколько раз самому при управлении вертолётом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами, - предложил Дмитрий Рогозин.

По факту падения вертолета в Клязьминское водохранилище возбудили уголовное дело. Следователи выясняют точную причину падения частного воздушного судна. Известно, что вертолет принадлежал 52-летнему мужчине. Он сидел на месте пилота.

Упал вертолёт в Клязьминском водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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