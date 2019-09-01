После падения вертолёта в Клязьминское водохранилище Рогозин предложил помечать ЛЭП цветными шарами
Дмитрий Рогозин сделал заявление после трагедии с упавшим вертолетом в Подмосковье. Напомним, днем 31 августа воздушное судно зацепилось за линии электропередач и упало в воду на глазах у очевидцев. Они вызвали спасателей. Но помочь пилоту и его пассажиру было уже невозможно. Тела отца с сыном сотрудники МЧС достали из под воды. Теперь им предстоит вытащить сам вертолет.
В своем твиттер глава Роскосмоса написал, что провода над реками и озёрами плохо не видны.
- Сколько раз самому при управлении вертолётом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами, - предложил Дмитрий Рогозин.
По факту падения вертолета в Клязьминское водохранилище возбудили уголовное дело. Следователи выясняют точную причину падения частного воздушного судна. Известно, что вертолет принадлежал 52-летнему мужчине. Он сидел на месте пилота.
Упал вертолёт в Клязьминском водохранилище.
ИСТОЧНИК KP.RU