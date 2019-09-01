За парты военных вузов сядут 70 тысяч курсантов

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-01T15:13:12+03:00

сегодня в учебных заведениях военного ведомства отличная материальная база для обучения. Фото: Иван ПРОХОРОВ

По мнению Шойгу, в учебных заведениях есть все необходимое для качественного освоения образовательных программ

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За парты сядут около 70 тысяч слушателей и курсантов, воспитанников и воспитанниц образовательных организаций Минобороны России.

Первых учащихся принимают Кемеровское президентское кадетское училище, которое успели возвести по декабрьскому поручению президента, данному в декабре 2018-го, и где начнут грызть огранит науки 360 кадетов, а также филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Питере.

Как полагает генерал армии Сергей Шойгу, сегодня в учебных заведениях военного ведомства созданы все условия для качественного освоения образовательных программ. Есть отличная учебно-материальная база. Работают опытные преподаватели и наставники. Реализуются передовые методики обучения.

Кстати, президентские кадетские училища по поручению главы государства стали создаваться во всех федеральных округах начиная с 2009-го года. И за 10 лет их было открыто восемь! Здесь изучают робототехнику, авиа- и судомоделирование, автодело, IT-технологии и искусственный интеллект, а также другие, самые перспективные направления науки и техники.

ИСТОЧНИК KP.RU