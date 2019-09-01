2019-09-01T15:13:12+03:00
Политика

За парты военных вузов сядут 70 тысяч курсантов

По мнению Шойгу, в учебных заведениях есть все необходимое для качественного освоения образовательных программ
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
сегодня в учебных заведениях военного ведомства отличная материальная база для обучения.сегодня в учебных заведениях военного ведомства отличная материальная база для обучения.Фото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

За парты сядут около 70 тысяч слушателей и курсантов, воспитанников и воспитанниц образовательных организаций Минобороны России.

Первых учащихся принимают Кемеровское президентское кадетское училище, которое успели возвести по декабрьскому поручению президента, данному в декабре 2018-го, и где начнут грызть огранит науки 360 кадетов, а также филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Питере.

Как полагает генерал армии Сергей Шойгу, сегодня в учебных заведениях военного ведомства созданы все условия для качественного освоения образовательных программ. Есть отличная учебно-материальная база. Работают опытные преподаватели и наставники. Реализуются передовые методики обучения.

Кстати, президентские кадетские училища по поручению главы государства стали создаваться во всех федеральных округах начиная с 2009-го года. И за 10 лет их было открыто восемь! Здесь изучают робототехнику, авиа- и судомоделирование, автодело, IT-технологии и искусственный интеллект, а также другие, самые перспективные направления науки и техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин приедет в пострадавшую от паводков Иркутскую область
Представители миссии ОБСЕ от ДНР попали под обстрел украинских военных
После падения вертолёта в Клязьминское водохранилище Рогозин предложил помечать ЛЭП цветными шарами
Грузинские силовики обстреляли беспилотник югоосетинских пограничников
Демонстранты в Гонконге пытаются нарушить работу международного аэропорта
Володин: Власти Польши демонстрируют «свою ущербность»
Футбольный эксперт объяснил, почему Аршавин не смог стать игроком «Барселоны»
"Не может угомониться": Зеленский объяснил празднование своим подчиненным Дня Украины в Сен-Тропе
В Совфеде прокомментировали несогласованный авиаудар США по Идлибу
Швеция намерена ввести новый налог для «защиты» от России
Зеленский сообщил о «прорыве» в отношениях с Польшей
МАКС-2019 побил рекорд по посещаемости
Неймар принял окончательное решение остаться в «ПСЖ»
"Многочисленные жертвы и разрушения": США без предупреждения нанесли удар по Идлибу
«Он сотворил Чудо»: Защитник «Ростова» дважды спас свою команду, когда ворота были пустые
В 2019 году Россия поставила за рубеж вооружений на сумму 8,5 миллиарда долларов
Глава Минтруда: в России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
Азербайджан ввел безвизовый режим для граждан Турции
Выжившую после жесткой посадки двухместного самолета девочку перевили в клинику Москвы
С 1 сентября в России изменились правила призыва в армию
Глава Минтруда рассказал о планах правительства по увеличению продолжительности жизни
Россия доставила в пригород Алеппо 3 тонны гумпомощи
Зеленский пообещал поведать «громкую историю» о партии Медведчука
В ходе протестов в Гонконге пострадали более 30 митингующих