2019-09-01T15:21:28+03:00
Общество

Путин приедет в пострадавшую от паводков Иркутскую область

Президент обсудит вопрос обеспечения жильем людей, оставшихся без крова
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тысячи семей вынуждены были оставить совои домаТысячи семей вынуждены были оставить совои домаФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Иркутская область пережила сразу несколько паводков за этот год. Причиной стали обильные дожди, из берегов вышли реки Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Ока и многие другие. Число затопленных домов шло на сотни. Люди были вынуждены бросать все и бежать. По данным МЧС на начало августа больше пяти тысяч людей лишились крова, из них свыше 900 – дети.

В воскресенье 1 сентября в пресс-службе президента сообщили, что в понедельник глава государства прибудет в Иркутскую область. Владимир Путин обсудит вопрос обеспечения людей жильем, а также осмотрит ход восстановительных работ. Кроме того глава государства поестит школу в городе Тулун, где как и во всей стране 2 сентября станет первым учебным днем.

Пострадавшим от паводков в Иркутской области, напомним, еще в начале июля начали выплачивать единовременное денежное пособие. В правительстве Иркутской области выделили 662 миллиона рублей, которые пойдут на помощь тем кто остался без имущества. Деньги начнут выплачивать после завершения чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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