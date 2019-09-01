Захарова об отказе Польши приглашать Россию на годовщину войны: Варшава загнала себя в глупое положение

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-01T15:29:33+03:00

Позицию Захаровой поддержали многие россияне, оставив комментарии под ее постом в фейсбук Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Празднования, посвященные 80-летней годовщине начала Второй Мировой войны, пройдут в Польше без глав стран- непосредственных участников тех событий. Президент США отказался ехать в Варшаву. А Россию и вовсе не пригласили. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил польским журналистам, что в этом году страны-участницы празднования отбирали «по новому критерию».

- Приглашения получили страны Евросоюза, Североатлантического альянса и Восточного партнерства. Россия не фигурирует ни в одном из этих форматов.

Мария Захарова проккоментировала решение польских властей. На своей странице в фейсбук официальный представитель МИД России написала:

- В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла.

В комментариях к посту ее поддержали десятки людей:

- Россию не нужно приглашать на празднование начала войны. Мы войны не начинаем. Мы их заканчиваем, - писали пользователи фейсбук.

- К нам в гости на День Победы нужно пригласить реальных польских ветеранов, если таковые остались. У официальных властей Польши праздники с другими датами и друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU