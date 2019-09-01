Во Франции произошла массовая задержка рейсов из-за компьютерного сбоя

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-01T16:04:07+03:00

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Компьютерный сбой стал причиной задержки рейсов во Франции. Около часа ночи с 31 августа на 1 сентября система предоставления планов полетов вышла из строя. Именно эта система формирует расчет пересечений в небо воздушных судов, выполняет штурманский расчет. Из-за неполадок все самолеты во Франции не смогли вылететь согласно расписанию. Задержка составила от получаса до полутора часов.

В 11.30 компьютер подчинили, однако из-за сдвига в плане вылета в аэропорту скопились самолеты, которые все еще ждут разрешение на вылет. В Главном управлении гражданской авиации Франции подчеркнули, что сбой никак не повлиял на безопасности полетов.

Причину неполадок устанавливают специалисты управления. Напомним, в США 17 августа также произошел масштабный компьютерный сбой в аэропортах. Неполадки коснулись сетей службы таможенного и пограничного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU