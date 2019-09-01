2019-09-01T17:59:06+03:00
Общество

Грузия увеличила число военных на границе с Южной Осетией

В ночь на 1 сентября около 30 вооруженных бойцов вошли в село Коби
Юлия САЛЬНИКОВА
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На границе Грузии и Южной Осетии напряженная обстановкаНа границе Грузии и Южной Осетии напряженная обстановкаФото: Александр КОЦ
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Грузия наращивает военное присутствие на государственной границе с Южной Осетией. Стало известно, что 1 сентября в Хашурский район Грузии переброшено порядка 30 военных с оружием. Об этом сообщили в комитете госбезопасности Южной Осетии. По мнению представителей ведомства нынешняя ситуация создает угрозы для мирного населения.

- Хочется отметить, что грузинская сторона идет на очередное обострение грузино-югоосетинских отношений в дни проходящих в Осетии траурных мероприятий по жертвам международного терроризма – детям и взрослым, погибшим в Беслане в 2004 году, - сказано в сообщении ведомства.

Наращивание военной мощности на границе в эти дни «нарушает нормы человеческой морали». Как сообщают в КГБ Южной Осетии Грузия подтверждает статус страны, которая решает политические вопросы с помощью терроризма.

Напомним, МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на границе Грузии и Южной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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