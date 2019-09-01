2019-09-01T18:39:49+03:00
Общество

В зажжении Вечного огня в Любляне принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

В этом российском регионе изготовили ключевой элемент комплекса – газовую горелку. Словении ее передали в дар
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Элемент вечного огня для памятника в городе Любляны изготовили в Самарской области. Фото: Станислав Красильников/ТАССЭлемент вечного огня для памятника в городе Любляны изготовили в Самарской области. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В столице Словении городе Любляна в воскресенье, 1 сентября, состоялось историческое событие – там в честь 80-летия с начала Второй мировой войны зажгли Вечный огонь. Церемония прошла у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы обеих мировых войн. Событие уникально тем, что это первое за последние десятилетия зажжение Вечного огня в столице страны-члена Евросоюза и НАТО. В состав делегации России вошел в том числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров присутствовал на торжественной церемонии передачи Огня памяти в городе Любляны. Фото: twitter.com/d_azaroff

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров присутствовал на торжественной церемонии передачи Огня памяти в городе Любляны. Фото: twitter.com/d_azaroff

- Говорят, что страна, которая забывает своих павших героев, не имеет будущего. И Россия, и Словения имеют будущее, и я уверен, это светлое будущее, в том числе, будущее нашего совместного сотрудничества. Идея мемориала в Любляне - красивый образ, созданный советским поэтом Расулом Гамзатовым, - о том, что души погибших воинов превращаются в белых птиц. И я уверен, что сегодня, зажигая пламя негасимого Вечного огня, мы посылаем тепло наших душ павшим воинам, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Ключевой элемент комплекса Вечного огня - газовую горелку - изготовили в Самарской области. Российский регион передал ее Словении в дар.

Памятник, где зажгли Вечный огонь, находится в мемориальном парке «Жале». Его открыли в 2016 году при участии президентов России и Словении Владимира Путина и Борута Пахора. Памятник представляет собой два полукруга из восьми стрел, которые символизируют годы мировых войн. На каждой стреле – летящий журавль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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