Полиция задержала участников антиамериканской акции в Варшаве

СЕГОДНЯ 19:31 2019-09-01T19:38:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Варшавы участники польского Студенческого антифашистского комитета вышли на митинг. Молодежь выступила против участия США в мероприятиях, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны. Колонны направлялись к Президентскому дворцу. Участников акции протеста задержала полиция, как передает ТАСС.

Акция была изначально не согласована. Несмотря на это участники комитета вышли на улицы с транспарантами и лозунгами. Часть из них оказались в полицейских машинах. Точное число задержанных не известно.

Демонстранты собрались недалеко от площади Пилсудского, где проходили основные мероприятия. Напомним, в Польшу по случаю памятной даты приехали делегаты из 40 стран. Ранее было известно, что Дональд Трамп отменил свой визит в Варшаву. Представителей России на торжества не пригласили, сославшись на то, что в этом году страны-участницы мероприятий отбирали «по новому принципу». Отказ приглашать Россию на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй Мировой войны прокомментировала Мария Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU