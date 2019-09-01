2019-09-01T19:38:46+03:00
Политика

Полиция задержала участников антиамериканской акции в Варшаве

Участники польского Студенческого антифашистского комитета выступили против участия США в мероприятиях в честь 80-летия начала войны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Празднования в Польше прошли без участия РоссииПразднования в Польше прошли без участия РоссииФото: REUTERS
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В центре Варшавы участники польского Студенческого антифашистского комитета вышли на митинг. Молодежь выступила против участия США в мероприятиях, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны. Колонны направлялись к Президентскому дворцу. Участников акции протеста задержала полиция, как передает ТАСС.

Акция была изначально не согласована. Несмотря на это участники комитета вышли на улицы с транспарантами и лозунгами. Часть из них оказались в полицейских машинах. Точное число задержанных не известно.

Демонстранты собрались недалеко от площади Пилсудского, где проходили основные мероприятия. Напомним, в Польшу по случаю памятной даты приехали делегаты из 40 стран. Ранее было известно, что Дональд Трамп отменил свой визит в Варшаву. Представителей России на торжества не пригласили, сославшись на то, что в этом году страны-участницы мероприятий отбирали «по новому принципу». Отказ приглашать Россию на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй Мировой войны прокомментировала Мария Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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