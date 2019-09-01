2019-09-01T19:53:23+03:00
Политика

Главные реформы Зеленский планирует провести в первый год президентства

Он сообщил, что не хочет ждать пять лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Главные реформы Президент Украины хочет провести за годГлавные реформы Президент Украины хочет провести за годФото: REUTERS
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Президент Украины рассказал, когда планирует провести главные реформы в стране. Заявление Владимир Зеленский сделал в Варшаве, напомним, он принимает участие в мероприятиях, приуроченных к памятной дате – исполняется 80 лет с начала Второй Мировой войны. Как пишет агентство УНИАН, во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом Зеленский сказал:

-Не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине в течение первого года нашей власти.

Ранее kp.ru писал, что Зеленский планирует с помощью МВФ провести приватизацию госкомпаний и банков. Также новое правительство Украины хочет реформировать службу СБУ – служба безопасности «должна стать более мощной в плане контрразведки». Предложено было создать новую структуру, которая бы занялась расследованием случаев, связанных с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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