Главные реформы Зеленский планирует провести в первый год президентства
Президент Украины рассказал, когда планирует провести главные реформы в стране. Заявление Владимир Зеленский сделал в Варшаве, напомним, он принимает участие в мероприятиях, приуроченных к памятной дате – исполняется 80 лет с начала Второй Мировой войны. Как пишет агентство УНИАН, во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом Зеленский сказал:
-Не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине в течение первого года нашей власти.
Ранее kp.ru писал, что Зеленский планирует с помощью МВФ провести приватизацию госкомпаний и банков. Также новое правительство Украины хочет реформировать службу СБУ – служба безопасности «должна стать более мощной в плане контрразведки». Предложено было создать новую структуру, которая бы занялась расследованием случаев, связанных с коррупцией.
ИСТОЧНИК KP.RU