Появилось видео с наезда на толпу пешеходов в Москве

СЕГОДНЯ 20:12 2019-09-01T20:22:48+03:00

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Момент аварии с участием пешеходов на улице Нижегородская попал на камеру. Напомним, Volkswagen на скорости сбил пешеходов, которые переходили дорогу у дома № 35 на «зебре». Иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб линии электропередач. В результате происшествия погиб один человек. Пострадавших по предварительным данным трое.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они опрашивают очевидцев и проводят ряд экспертиз. Пока причина, по которой водитель не смог остановиться и наехал на толпу, не известна. Сам он не пострадал. Машину, которая получила вмятину в результате столкновения с опорой ЛЭП, с места происшествия эвакуировали. Водитель свернул с дороги, чтобы избежать наезда на людей, но маневр он совершил слишком поздно.

Личность погибшего человека устанавливается. С пострадавшими работают медики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729401" frameborder="0"></iframe> В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU