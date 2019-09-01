2019-09-01T20:22:48+03:00
Происшествия

Появилось видео с наезда на толпу пешеходов в Москве

Авария произошла на улице Нижегородская [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Один человек погиб в результате наезда на пешеходовОдин человек погиб в результате наезда на пешеходовФото: СОЦСЕТИ
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Момент аварии с участием пешеходов на улице Нижегородская попал на камеру. Напомним, Volkswagen на скорости сбил пешеходов, которые переходили дорогу у дома № 35 на «зебре». Иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб линии электропередач. В результате происшествия погиб один человек. Пострадавших по предварительным данным трое.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они опрашивают очевидцев и проводят ряд экспертиз. Пока причина, по которой водитель не смог остановиться и наехал на толпу, не известна. Сам он не пострадал. Машину, которая получила вмятину в результате столкновения с опорой ЛЭП, с места происшествия эвакуировали. Водитель свернул с дороги, чтобы избежать наезда на людей, но маневр он совершил слишком поздно.

Личность погибшего человека устанавливается. С пострадавшими работают медики.

В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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