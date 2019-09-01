2019-09-01T20:38:21+03:00
Общество

Скандальный диакон-блогер Андрей Кураев госпитализирован в Москве

Он обратился к врачам из-за болей в пояснице
Юлия САЛЬНИКОВА
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Священник откровенно выступает на различные темыСвященник откровенно выступает на различные темыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Уволенный из московской духовной академии за «эпатаж в блогосфере» в 2016 году Андрей Кураев попал в больницу. Как передает канал 360, протодиакон пожаловался на боли в спине. Журналистам он сказал, что «ничего страшного не произошло» и даже пошутил, что «полония не найдут».

У священника еще не брали анализы и не проводили обследование. В одну из столичных больниц он добрался сам на личном автомобиле.

Дьякон активно выступает в социальных сетях. Публикует эссе на злободневные темы, комментирует журналистам события, даже те из которых имеют мало общего с религиозными темами. Одна из публикаций стала по его мнению причиной увольнения из Московской духовной академии. Несмотря на самую распространенную версию – блогер слишком эпатировал публику в соцсетях, у Кураева своя версия случившегося. Он предполагает, что его уволили из-за гомосексуального скандала в Казанской семинарии. Он отличился тем, что поддержал идею проведения концерта Элтона Джона в Краснодаре. В этом году предложил ввести пароль для бесплатного входа во владимирский Успенский собор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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