2019-09-01T21:33:14+03:00
Политика

Зеленский обсудил с Пенсом в Польше будущею встречу с президентом США

Вице-президент штатов пообещал всячески поддержать Украину
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Владимир Зеленский встретился с Пенсом в ВаршавеВладимир Зеленский встретился с Пенсом в ВаршавеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти США пообещали всяческую поддержку Украине. Об этом вице-президент штатов сообщил на встрече в Польше украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Их визит в страну состоялся по случаю проведения там памятных мероприятий в честь 80-летия с начала Великой Отечественной войны. Ранее стало известно, что Дональд Трамп отменил свой визит в Варшаву. Представители от России приглашение от Польши не получали. Решение не приглашать Россию объяснили новыми правилами отбора стран-участниц встречи.

- Речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом, - цитирует сообщения правительства Украины RT.

Майк Пенс заявил, что США поддерживает территориальную целостность Украины с 2014 года. Напомним, Америка и Европа не признала итоги референдума в Крыму. Пенс заявил, что США будут и дальше поддерживать Украину в крымском вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Королева Елизавета II разыграла туристов, которые не узнали ее без ярких костюмов
В Москве водитель Porsche Cayenne сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Самолет совершил незапланированную посадку в Тбилиси из-за неполадок
Трамп пообещал в скором времени посетить Польшу
Пятилетний ребенок из России утонул на берегу Атлантического океана в США
Ураган в США: Трамп попросил американцев быть острожнее, а губернатор Флориды – готовиться к эвакуации
Израиль выпустил около сотни снарядов в ответ на авиационный удар Ливана
Скандальный диакон-блогер Андрей Кураев госпитализирован в Москве
Появилось видео с наезда на толпу пешеходов в Москве
Главные реформы Зеленский планирует провести в первый год президентства
Полиция задержала участников антиамериканской акции в Варшаве
В убийстве найденного на свалке в Армении ребенка подозревают его мать
В Кондопоге открылось госучилище Олимпийского резерва