Зеленский обсудил с Пенсом в Польше будущею встречу с президентом США

СЕГОДНЯ 21:27 2019-09-01T21:33:14+03:00

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Власти США пообещали всяческую поддержку Украине. Об этом вице-президент штатов сообщил на встрече в Польше украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Их визит в страну состоялся по случаю проведения там памятных мероприятий в честь 80-летия с начала Великой Отечественной войны. Ранее стало известно, что Дональд Трамп отменил свой визит в Варшаву. Представители от России приглашение от Польши не получали. Решение не приглашать Россию объяснили новыми правилами отбора стран-участниц встречи.

- Речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом, - цитирует сообщения правительства Украины RT.

Майк Пенс заявил, что США поддерживает территориальную целостность Украины с 2014 года. Напомним, Америка и Европа не признала итоги референдума в Крыму. Пенс заявил, что США будут и дальше поддерживать Украину в крымском вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU