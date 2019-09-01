2019-09-01T21:44:17+03:00
Происшествия

Пятилетний ребенок из России утонул на берегу Атлантического океана в США

Ребенка вытащил из воды дедушка, но спасти мальчика медики не смогли
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
ЧП случилось 31 августаЧП случилось 31 августаФото: Наталья СИНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Ребенок из России погиб во время купания в Атлантическом океане в США. Как сообщает телеканал CBS, мальчик отдыхал на побережье вместе с дедушкой. Когда пятилетний мальчик пропал из вида мужчина бросился его искать. Он достал ребенка. На место вызвали медиков. Но юный россиянин скончался в больнице Аддисон Гилберт.

Происшествие случилось в субботу 31 августа. Американская полиция устанавливает причины трагедии. Известно, что мальчик из Москвы.

В прошлом году в американском штате Аризона погиб 20-летний турист из Санкт-Петербурга. Он утонул в водохранилище Пауэлл на территории заповедника Glen Canyon. Парень нырял с друзьями без инструктора и спасательных жилетов. Родные погибшего сообщали журналистам, что из-за визовых проблем не могли забрать тело в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Королева Елизавета II разыграла туристов, которые не узнали ее без ярких костюмов
В Москве водитель Porsche Cayenne сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Самолет совершил незапланированную посадку в Тбилиси из-за неполадок
Трамп пообещал в скором времени посетить Польшу
Зеленский обсудил с Пенсом в Польше будущею встречу с президентом США
Ураган в США: Трамп попросил американцев быть острожнее, а губернатор Флориды – готовиться к эвакуации
Израиль выпустил около сотни снарядов в ответ на авиационный удар Ливана
Скандальный диакон-блогер Андрей Кураев госпитализирован в Москве
Появилось видео с наезда на толпу пешеходов в Москве
Главные реформы Зеленский планирует провести в первый год президентства
Полиция задержала участников антиамериканской акции в Варшаве
В убийстве найденного на свалке в Армении ребенка подозревают его мать
В Кондопоге открылось госучилище Олимпийского резерва