Пятилетний ребенок из России утонул на берегу Атлантического океана в США

СЕГОДНЯ 21:38 2019-09-01T21:44:17+03:00

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Ребенок из России погиб во время купания в Атлантическом океане в США. Как сообщает телеканал CBS, мальчик отдыхал на побережье вместе с дедушкой. Когда пятилетний мальчик пропал из вида мужчина бросился его искать. Он достал ребенка. На место вызвали медиков. Но юный россиянин скончался в больнице Аддисон Гилберт.

Происшествие случилось в субботу 31 августа. Американская полиция устанавливает причины трагедии. Известно, что мальчик из Москвы.

В прошлом году в американском штате Аризона погиб 20-летний турист из Санкт-Петербурга. Он утонул в водохранилище Пауэлл на территории заповедника Glen Canyon. Парень нырял с друзьями без инструктора и спасательных жилетов. Родные погибшего сообщали журналистам, что из-за визовых проблем не могли забрать тело в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU