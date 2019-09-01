Трамп пообещал в скором времени посетить Польшу

СЕГОДНЯ 21:58 2019-09-01T22:04:06+03:00

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Президент США заявил о своем намерение в скором времени посетить Польшу. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-подхода у Белого дома. Как сообщает RT, Дональд Трамп сказал, что любит «польских друзей» и обещает туда приехать.

и 2 числа проходят памятные мероприятия, приуроченные к началу Второй Мировой войны. Однако, Трамп отменил свои планы, сославшись на то, что должен остаться в стране во время, когда туда надвигается ураган Дориан. Стихия достигла максимального класса опасности. Жителей Флориды готовят к эвакуации.

Ранее анонсировали визит президента США в Германию, куда он намерен отправиться по приглашению канцлера Ангелы Меркель. После этого ожидалось, что Трамп полетит в Польшу. В воскресенье 1 сентября он подтвердил эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU