Самолет совершил незапланированную посадку в Тбилиси из-за неполадок
В Тбилиси совершил незапланированную посадку самолет, следовавший по маршруту Ереван-Москва. Во время полета пилоты заметили неполадки с электричеством воздушного судна и запросили разрешение у диспетчера на приземление. Самолет, несмотря на технические проблемы, удалось посадить успешно.
- Boeing 737 авиакомпании "Армения" при осуществлении рейса NGT 928 Ереван-Москва совершил посадку в аэропорту города Тбилиси, - сказано в сообщении Комитета гражданской авиации Армении.
На борту помимо членов экипажа находились 118 пассажиров. Никто в результате инцидента не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Вопрос, каким образом доставить пассажиров в Москву, пока не решен. В комитете рассказали, что рассматривают вариант предоставление резервного воздушного судна. Рейс выполняла авиакомпания «Армения», которая была основана в 2015 году.
ИСТОЧНИК KP.RU