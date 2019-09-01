Самолет совершил незапланированную посадку в Тбилиси из-за неполадок

СЕГОДНЯ 22:18 2019-09-01T22:23:05+03:00

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В Тбилиси совершил незапланированную посадку самолет, следовавший по маршруту Ереван-Москва. Во время полета пилоты заметили неполадки с электричеством воздушного судна и запросили разрешение у диспетчера на приземление. Самолет, несмотря на технические проблемы, удалось посадить успешно.

- Boeing 737 авиакомпании "Армения" при осуществлении рейса NGT 928 Ереван-Москва совершил посадку в аэропорту города Тбилиси, - сказано в сообщении Комитета гражданской авиации Армении.

На борту помимо членов экипажа находились 118 пассажиров. Никто в результате инцидента не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Вопрос, каким образом доставить пассажиров в Москву, пока не решен. В комитете рассказали, что рассматривают вариант предоставление резервного воздушного судна. Рейс выполняла авиакомпания «Армения», которая была основана в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU