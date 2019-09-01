2019-09-01T22:37:12+03:00
Происшествия

В Москве водитель Porsche Cayenne сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Объявлен план «Перехват»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Виновника аварии ищет полицияВиновника аварии ищет полицияФото: Татьяна Коркина
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В районе Нагатинский затон вечером 1 сентября водитель Porsche Cayenne сбил ребенка. Очевидцы вызвали юному пешеходу «скорую» и обратились в полицию. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Как сообщает агентство «Москва» объявлен план «Перехват».

Пострадавшего ребенка готовят к госпитализации. Медики осматривают пешехода.

В столице днем 1 сентября произошло еще одно серьезное ДТП. Автомобиль «Фольксваген» сбил на пешеходном переходе толпу людей, после чего иномарка вылетела с дороги и врезалась в опору линии электропередач. Один из пострадавших скончался на месте. Другим пострадавшим оказали помощь медики. По какой причине произошла авария, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Покореженную машину в места ДТП увезли на эвакуаторе. Водитель иномарки не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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