2019-09-01T23:16:39+03:00
Общество

Съевший соседку британец устроился шеф-поваром

Теперь он готовит курицу и десерты для пациентов больницы Великобритании
Юлия САЛЬНИКОВА
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Каннибал отсидел 21 год в тюрьмеКаннибал отсидел 21 год в тюрьмеФото: кадр из фильма.
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На работу поваром в больницу для маньяков в Великобритании пригласили каннибала. Грэм Фишер 21 год отсидел в тюрьме за убийство двух женщин. Мужчина задушил свою 40-летнюю соседку и употребил в пищу мясо с ее руки. Спустя восемь дней он расправился с еще одной женщиной, жертве было 75 лет, ее, правда, каннибал есть не стал.

Сейчас Фишеру 46 лет. Он писал приятелю, что очень любит готовить. Особенно хорошо, как считает сам мужчина, у него получается куриное карри и пицца с сыром и томатами на тосте.

После освобождения Фишера признали невменяемым и он пожаловался, что с таким резюме и «послужным списком» его вряд ли кто-то захочет взять на работу. Оказалось, зря сомневался. Его взяли на работу в качестве повара в больницу для душевнобольных и маньяков, пишет The Mirror.

ИСТОЧНИК KP.RU

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