В кенийском нацпарке после наводнения пропала группа туристов и их гид

1 Сент. 23:21 2019-09-01T23:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В национальном парке Hell's Gate неподалеку от кенийского города Найваша после наводнений пропала группа туристов вместе с гидом. Всего их шесть человек. Седьмой участник смог спастись. Именно он сообщил сотрудникам Службы охраны дикой природы Кении, работающим в заповеднике, о случившемся.

Дожди начались еще днем и в скором времени они переросли в наводнения. Ущелья национального парка затопило, в этот момент там и находилась туристы. Неподалеку от этого места нашли тело женщины. Однако неизвестно, относилась ли она к той самой группе.

Как пишет Standard Digital, местная полиция уточнила, что сейчас ведутся поисково-спасательные работы, но в ущельях все еще высокий уровень воды. Это существенно замедляет работу. Также сообщается, что в составе тургруппы были кенийцы индийского происхождения, среди них трое мужчин и три женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU