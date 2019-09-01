ФБР: стрелок из Техаса не связан с террористами

1 Сент. 23:28 2019-09-01T23:28:06+03:00

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Спецагент ФБР в городе Сан-Антонио Кристофер Комбс заявил, что мужчина, который устроил стрельбу на западе штата Флорида в городе Одесса, не причастен к террористическим группировкам.

- Мы убеждены на данный момент, что нет никакой связи с терроризмом как с внутренним, так и международным. Я согласен с шефом городской полиции в том, что стрелявший действовал один, - сказал в эфире телеканала Fox News представитель ФБР.

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ИСТОЧНИК KP.RU