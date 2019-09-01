В Мали при обрушении жилого дома погибли 12 человек

1 Сент. 23:43 2019-09-01T23:43:33+03:00

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Больше десяти человек погибли в столице республики Мали Бамако из-за обрушения дома. Спасти удалось 26 местных жителей. Трехэтажное здание обвалилось в воскресенье, 1 сентября около 4:00 ночи, когда люди спали. Операция по их спасению из под обломков длилась весь день.

- По состоянию на 18:30 при обрушении здания в Банкони Салембугу было вызволено 38 человек, среди них 12 погибших, - сообщило министерство безопасности и гражданской защиты в своем аккаунте в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU