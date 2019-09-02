В Москве задержали водителя, сбившего ребенка на Porsche Cayenne
В Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка на юге столицы. После аварии мужчина поспешил покинуть место происшествия. Полицейские объявили план «Перехват».
- Водитель Porsche Cayenne, совершивший наезд на ребенка и скрывшийся с места ДТП, задержан сотрудниками ГИБДД в районе дома 30 по Донецкой улице, - сказали ТАСС в московском управлении ГИБДД
После задержания мужчину доставили в отделение полиции, где продолжится дальнейшее разбирательство. По данному факту также проводится проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
Сайт kp.ru писал ранее, что ДТП произошло районе Нагатинского затона вечером 1 сентября. Мужчина сбил ребенка и уехал. Скорую для малыша вызывали очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU