СЕГОДНЯ 01:28 2019-09-02T01:28:35+03:00

В Москве задержали водителя, сбившего ребенка на Porsche Cayenne Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчину доставили в отделение полиции для разбирательств

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В Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка на юге столицы. После аварии мужчина поспешил покинуть место происшествия. Полицейские объявили план «Перехват».

- Водитель Porsche Cayenne, совершивший наезд на ребенка и скрывшийся с места ДТП, задержан сотрудниками ГИБДД в районе дома 30 по Донецкой улице, - сказали ТАСС в московском управлении ГИБДД

После задержания мужчину доставили в отделение полиции, где продолжится дальнейшее разбирательство. По данному факту также проводится проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Сайт kp.ru писал ранее, что ДТП произошло районе Нагатинского затона вечером 1 сентября. Мужчина сбил ребенка и уехал. Скорую для малыша вызывали очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU