Орешкин прокомментировал влияние цены на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал, как на экономику страны влияет цена на нефть. По его словам, серьезного давления она не испытает даже, если стоимость барреля составит 40 долларов.
- Если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее. 60 долларов за баррель - некий уровень, позволяющий нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их. При 40 долларах это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику, - цитирует министра ТАСС.
Сайт kp.ru ранее писал, что международный валютный фонд оценил влияние санкций и падения цен на нефть на экономику России. По мнению экспертов, ежегодный рост ВВП РФ составлял в среднем 0.5% последние пять лет, а мог достичь 1,7%.
ИСТОЧНИК KP.RU