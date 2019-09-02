2019-09-02T03:52:12+03:00
Экономика

Орешкин прокомментировал влияние цены на нефть на экономику России

Глава Минэкономразвития заверил, что серьезного давления не стоит ждать даже при снижении стоимости до 40 долларов за баррель
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Орешкин прокомментировал влияние цены на нефть на экономику РоссииОрешкин прокомментировал влияние цены на нефть на экономику РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал, как на экономику страны влияет цена на нефть. По его словам, серьезного давления она не испытает даже, если стоимость барреля составит 40 долларов.

- Если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее. 60 долларов за баррель - некий уровень, позволяющий нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их. При 40 долларах это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику, - цитирует министра ТАСС.

Сайт kp.ru ранее писал, что международный валютный фонд оценил влияние санкций и падения цен на нефть на экономику России. По мнению экспертов, ежегодный рост ВВП РФ составлял в среднем 0.5% последние пять лет, а мог достичь 1,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24