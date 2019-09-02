Орешкин прокомментировал влияние цены на нефть на экономику России

СЕГОДНЯ 03:49 2019-09-02T03:52:12+03:00

Глава Минэкономразвития заверил, что серьезного давления не стоит ждать даже при снижении стоимости до 40 долларов за баррель

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал, как на экономику страны влияет цена на нефть. По его словам, серьезного давления она не испытает даже, если стоимость барреля составит 40 долларов.

- Если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее. 60 долларов за баррель - некий уровень, позволяющий нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их. При 40 долларах это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику, - цитирует министра ТАСС.

Сайт kp.ru ранее писал, что международный валютный фонд оценил влияние санкций и падения цен на нефть на экономику России. По мнению экспертов, ежегодный рост ВВП РФ составлял в среднем 0.5% последние пять лет, а мог достичь 1,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU