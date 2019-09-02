В Канаде три человека выиграли джекпот в национальной лотерее

СЕГОДНЯ 04:15 2019-09-02T05:33:33+03:00

Они поделят между собой девять миллионов канадских долларов

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Сразу три жителя Канады выиграли джекпот национальной лотереи «6 из 49». Они поделят между собой девять миллионов канадских долларов, что эквивалентно почти 500 миллионам рублей.

- Выпавшие номера - 2, 21, 22, 24, 48 и 49. Бонус-число - 23, - уточнили сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

Сообщается, что один выигрышный билет был продан в провинции Онтарио. Два оставшихся в центральных регионах Канады. Помимо этого, разыгран был и утешительный приз. Его размер составил один канадский миллион долларов – больше 50 миллионов рублей. Он также достался жителю Онтарио.

А самый крупный лотерейный выигрыш в Канаде был зафиксирован в октябре 2015 года. Тогда счастливчик сорвал джекпот в размере 64 миллионов канадских долларов. В российской валюте это около трех миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU