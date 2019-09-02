Президент Черногории выразил сожаление, что Россию не пригласили на мероприятия в Польшу

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-02T04:30:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление, что Польша не пригласила Россию и Сербию на мероприятия, которые были посвящены 80-й годовщине годовщины начала Второй мировой войны.

- Это событие было бы еще более полным, если бы в нем участвовала Россия. Я имею в виду ту грандиозную роль, которую Советский Союз сыграл в освобождении Европы и в общей союзной победе над фашизмом, - отметил черногорский лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU