2019-09-02T06:33:44+03:00
Общество

Путин пригласил президента Монголии на День Победы в Москву в 2020 году

Российский лидер уточнил, что в РФ помнят о помощи страны в годы Великой Отечественной войны
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Путин пригласил президента Монголии на День Победы в Москву в 2020 годуПутин пригласил президента Монголии на День Победы в Москву в 2020 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на приезд монгольского лидера Халтмаагийна Баттулга на День победы в Москву в 2020 году. Глава государства уточнил, что РФ с благодарностью вспоминает помощь со стороны северных соседей в тяжелые времена Великой Отечественной войны.

- Монгольские граждане пересылали советским бойцам, воевавшим на фронте, теплые вещи, продовольствие, передавали в конные части своих лошадей. Отказывая себе во многом, собрали средства на формирование танковой колонны «Революционная Монголия» и истребительной эскадрильи «Монгольский арат», - сказал президент России.

Напомним, что 3 сентября Владимир Путин с официальным визитом посетит Улан-Батор, где примет участие в праздновании 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Джуд Лоу высказался о цитате Достоевского про бога
Стали известны регионы с самой доступной электроэнергией
Пенсионный фонд предложил пересмотреть систему выплат накопительной пенсии
Президент Черногории выразил сожаление, что Россию не пригласили на мероприятия в Польшу
В Канаде три человека выиграли джекпот в национальной лотерее
Орешкин прокомментировал влияние цены на нефть на экономику России
Пенс пообещал Зеленскому поддержку США в территориальном вопросе
В Северной Каролине объявили режим ЧС из-за урагана «Дориан»
В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
Госдеп США назвал операцию в Идлибе целенаправленным и точечным ответом террористам
В Москве задержали водителя, сбившего ребенка на Porsche Cayenne
Во время концерта в Испании погибла артистка
В Подмосковье катер сбил аквалангиста