СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-02T06:33:44+03:00

Путин пригласил президента Монголии на День Победы в Москву в 2020 году Фото: REUTERS

Российский лидер уточнил, что в РФ помнят о помощи страны в годы Великой Отечественной войны

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Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на приезд монгольского лидера Халтмаагийна Баттулга на День победы в Москву в 2020 году. Глава государства уточнил, что РФ с благодарностью вспоминает помощь со стороны северных соседей в тяжелые времена Великой Отечественной войны.

- Монгольские граждане пересылали советским бойцам, воевавшим на фронте, теплые вещи, продовольствие, передавали в конные части своих лошадей. Отказывая себе во многом, собрали средства на формирование танковой колонны «Революционная Монголия» и истребительной эскадрильи «Монгольский арат», - сказал президент России.

Напомним, что 3 сентября Владимир Путин с официальным визитом посетит Улан-Батор, где примет участие в праздновании 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

ИСТОЧНИК KP.RU