Путин пригласил президента Монголии на День Победы в Москву в 2020 году
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на приезд монгольского лидера Халтмаагийна Баттулга на День победы в Москву в 2020 году. Глава государства уточнил, что РФ с благодарностью вспоминает помощь со стороны северных соседей в тяжелые времена Великой Отечественной войны.
- Монгольские граждане пересылали советским бойцам, воевавшим на фронте, теплые вещи, продовольствие, передавали в конные части своих лошадей. Отказывая себе во многом, собрали средства на формирование танковой колонны «Революционная Монголия» и истребительной эскадрильи «Монгольский арат», - сказал президент России.
Напомним, что 3 сентября Владимир Путин с официальным визитом посетит Улан-Батор, где примет участие в праздновании 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.
ИСТОЧНИК KP.RU