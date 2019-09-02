2019-09-02T07:41:48+03:00
Происшествия

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки

Занимавшийся грузовыми перевозками Сет Этор убил семерых человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стрелок из Техаса был уволен за несколько часов до атакиСтрелок из Техаса был уволен за несколько часов до атакиФото: REUTERS
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Американец Сет Этор, устроивший бойню в Одессе на западе штата Техас, был уволен всего за несколько часов до того, как открыть огонь по людям в одном из местных магазинов.

Мужчина работал в компании, которая занимается грузовыми перевозчиками, но в ту злополучную субботу, 31 августа, лишился должности, после чего убил семерых человек и ранил еще свыше 20.

Напомним, что он без разбора стрелял по автомобилистам, вооруженным полицейским, посетителям магазинов и ресторанов, а также украл почтовый грузовик. Все началось с того, что правоохранители попытались остановить Этора за выключенный сигнал поворота на автомобиле. При этом имя стрелка стражи порядка долго отказывались называть.

Сейчас известно, что ранее он уже попадал в поле зрение полиции, но мотив этого преступления пока не установлен.

"Но мы совершенно уверены, что мужчина действовал в одиночку”, - цитирует NYT начальника одесской полиции Михаила Герке.

Сайт kp.ru писал, что Этора ликвидировали на парковке кинотеатра. Изучение многочисленных мест преступления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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