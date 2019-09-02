Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Американец Сет Этор, устроивший бойню в Одессе на западе штата Техас, был уволен всего за несколько часов до того, как открыть огонь по людям в одном из местных магазинов.
Мужчина работал в компании, которая занимается грузовыми перевозчиками, но в ту злополучную субботу, 31 августа, лишился должности, после чего убил семерых человек и ранил еще свыше 20.
Напомним, что он без разбора стрелял по автомобилистам, вооруженным полицейским, посетителям магазинов и ресторанов, а также украл почтовый грузовик. Все началось с того, что правоохранители попытались остановить Этора за выключенный сигнал поворота на автомобиле. При этом имя стрелка стражи порядка долго отказывались называть.
Сейчас известно, что ранее он уже попадал в поле зрение полиции, но мотив этого преступления пока не установлен.
"Но мы совершенно уверены, что мужчина действовал в одиночку”, - цитирует NYT начальника одесской полиции Михаила Герке.
Сайт kp.ru писал, что Этора ликвидировали на парковке кинотеатра. Изучение многочисленных мест преступления продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU