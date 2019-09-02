Жириновский придумал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР считает, что Варшаву стоит сделать главным виновником начала военных действий
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за то, как она относиться ко Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.
Политик напомнил, что возглавляемая Юзефом Пилсудским республика являлась одним из первых союзников лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1930-е годы, а значит во всех учебниках по истории ее можно указать как главного виновника начала Второй мировой войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU