Жириновский придумал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой

СЕГОДНЯ 08:03 2019-09-02T08:03:31+03:00

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за то, как она относиться ко Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.

Политик напомнил, что возглавляемая Юзефом Пилсудским республика являлась одним из первых союзников лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1930-е годы, а значит во всех учебниках по истории ее можно указать как главного виновника начала Второй мировой войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU