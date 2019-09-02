Сотрудники посольства России навестили Бутину в тюрьме США
Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне навестили осуждённую в США россиянку Марию Бутину, которая была признана виновной в незаконном ведении деятельности иностранного агента на территории Штатов.
Сейчас девушка находится в федеральной тюрьме города Таллахасси штата Флорида. Она не жалуется на здоровье и условия содержания, но очень хочет вернуться домой.
"Соотечественница держится стойко, поблагодарила всех неравнодушных к ее судьбе граждан за оказываемую поддержку. Выразила надежду на скорейшее возвращение на Родину", - говорится в сообщении на странице дипломатической миссии в Facebook.
В посольстве подчеркнули, что продолжат обеспечивать соблюдение прав и интересов Марии, включая проведение ее депортации без задержек.
Сайт kp.ru писал, что в апреле 2019 года Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Сейчас они пишет книгу о своей жизни в США и последующем аресте, а также преподает заключенным английский язык, математику и обществознание.
Бутина из американской тюрьмы попросила денег на адвокатов.
ИСТОЧНИК KP.RU