2019-09-02T08:50:51+03:00
Политика

Сотрудники посольства России навестили Бутину в тюрьме США

Осужденная за незаконную деятельность Мария держится стойко и мечтает вернуться на родину
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне навестили осуждённую в США россиянку Марию Бутину, которая была признана виновной в незаконном ведении деятельности иностранного агента на территории Штатов.

Сейчас девушка находится в федеральной тюрьме города Таллахасси штата Флорида. Она не жалуется на здоровье и условия содержания, но очень хочет вернуться домой.

"Соотечественница держится стойко, поблагодарила всех неравнодушных к ее судьбе граждан за оказываемую поддержку. Выразила надежду на скорейшее возвращение на Родину", - говорится в сообщении на странице дипломатической миссии в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что продолжат обеспечивать соблюдение прав и интересов Марии, включая проведение ее депортации без задержек.

Сайт kp.ru писал, что в апреле 2019 года Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Сейчас они пишет книгу о своей жизни в США и последующем аресте, а также преподает заключенным английский язык, математику и обществознание.

Бутина из американской тюрьмы попросила денег на адвокатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США назвали вероятную причину начала ядерной войны
Объединенное командование США и Южной Кореи покинет Сеул
Американский дипломат заявил, что США не хотят вторгаться в Венесуэлу
Больницы увеличили траты на лекарства для онкобольных
Минпромторг предлагает начать маркировать воду с 1 октября 2019 года
Протестующие разгромили 44 станции метро Гонконга
Банки сократили кредитование в финансово неблагополучных регионах
Жириновский придумал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой
Власти четырех штатов США объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"
На Сахалине пройдут российско-японские учения пограничников
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Российские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты
Минобороны может стать подрядчиком в строительстве космодрома «Восточный»
Путин пригласил президента Монголии на День Победы в Москву в 2020 году
Джуд Лоу высказался о цитате Достоевского про бога
Стали известны регионы с самой доступной электроэнергией
Пенсионный фонд предложил пересмотреть систему выплат накопительной пенсии
Президент Черногории выразил сожаление, что Россию не пригласили на мероприятия в Польшу
В Канаде три человека выиграли джекпот в национальной лотерее
Орешкин прокомментировал влияние цены на нефть на экономику России
Пенс пообещал Зеленскому поддержку США в территориальном вопросе
В Северной Каролине объявили режим ЧС из-за урагана «Дориан»
В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
Госдеп США назвал операцию в Идлибе целенаправленным и точечным ответом террористам
В Москве задержали водителя, сбившего ребенка на Porsche Cayenne
Во время концерта в Испании погибла артистка
В Подмосковье катер сбил аквалангиста