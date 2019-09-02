2019-09-02T08:54:44+03:00
Экономика

Минпромторг предлагает начать маркировать воду с 1 октября 2019 года

Специальный знак появится только на подлинной продукции
Елена АКИМОВА
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Минпромторг предлагает начать маркировать воду уже этой осеньюМинпромторг предлагает начать маркировать воду уже этой осеньюФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Минпромторг выступил с инициативой начать маркировать питьевую воду уже с 1 октября 2019. Эксперимент продлится до 30 сентября 2020 года и станет показательным. По итогам примут решение о его успешности или нет.

В первую очередь маркировка нужна, чтобы защитить потребителя от поддельной продукции. По данным Росптребнадзора за последние два года нарушения были выявлены в 135 партиях минеральной воды (это более 32 тонны) — не соблюдались обязательные требования. То есть, подделывается примерно 25-30% по стране.

Оператором маркировки выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). На легальную продукцию будут наносить специальный код, который можно отследить с помощью мобильного приложения и убедиться, что вода подлинная. Для производителя стоимость данной наклейки составит всего 50 копеек и эта накрутка будет незаметна в себестоимости, так как у потребителя повысится доверие к бренду и, соответственно, возрасту продажи.

- Существует мнение, что после введения защиты будет невозможно выдать воду из-под крана за воду из Ессентуков. Это не совсем так, потому что эти марки тоже подделываются и, более того, совершенно не решают проблему, — говорит «Известиям» сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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