СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-02T09:13:31+03:00

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Российские больницы увеличили траты на лекарства для онкобольных пациентов. По данным аналитиков DSM Group, в первом полугодии 2019 года

Больницы приобрели противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд рублей. Всего год назад расходы на эти препараты составляли 17,7 млрд рублей.

Эксперты уверены, что увеличение почти в два раза связано с нацпрограммой «Борьба с онкологическими заболеваниями». Она улучшила финансирование, но лекарств все еще не хватает.

А вот аналитики DSM Group констатируют, что увеличилась цена, а не объемы закупок. Если годом ранее средняя стоимость препарата составляла 3,9 тыс.рублей, то в этом году за нее платят почти 6 тысяч рублей.

По стоимостному объему среди онкологических препаратов лидируют «Гертикад» (на его закупки больницы потратили 2,2 млрд рублей), «Авегра» (1,9 млрд рублей) и «Китруда» (1,7 млрд рублей).

В Минздраве прокомментировали «Известиям», что цель нацпроекта добиться снижение смертности от онкологии до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. В 2018 году данный показатель на уровне 203 случаев на 100 тыс.населения.

ИСТОЧНИК KP.RU