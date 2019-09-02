2019-09-02T09:36:18+03:00
Политика

Американский дипломат заявил, что США не хотят вторгаться в Венесуэлу

Вашингтон надеется на мирное разрешение ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В начале 2019 года в Венесуэле начался политический кризисВ начале 2019 года в Венесуэле начался политический кризисФото: REUTERS
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Соединенные Штаты надеются на мирное разрешение политического кризиса в Венесуэле и не стремятся к военной интервенции. Такое заявление сделал глава отдела по делам Боливарианской Республики в посольстве США в Колумбии Джеймс Стори.

"Мы хотим не военного вторжения международного сообщества, а мирного, политического и демократического решения, которое соответствовало бы конституции Венесуэлы", - сказал американский дипломат.

При этом он выразил уверенность в том, что на территории республики остаются военные России, Китая и Кубы, которые выступают за сохранение поста главы государства за действующим президентом Николасом Мадуро, передает ТАСС со ссылкой на газету "2001".

Сайт kp.ru писал, что оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо пытался осуществить госпереворот в стране, но потерпел неудачу. После этого он стал призывать США вторгнуться на территорию его родину.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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