Президент Молдавии прилетел в Москву с рабочим визитом

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-02T10:27:42+03:00

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Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с однодневным рабочим визитом. Политик планирует встретиться с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и другими российскими деятелями.

Переговоры будут посвящены сотрудничеству стран в сфере энергетики, торговли и экономики. Об этом сам Додон сообщил у себя на страницах в социальных сетях.

Он подчеркнул, что вместе с ним в Москву прилетели министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, советники Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Повестка встреч включает ряд вопросов, касающихся развития молдавско-российских торгово-экономических связей, а также сотрудничества в сфере энергетики", - говорится в посте в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что Россия поддержала Додона, когда оппозиционеры "подмяли" под себя государственные структуры. Президент РФ Владимир Путин заверил коллегу, что находится на его стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU