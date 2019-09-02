2019-09-02T10:45:40+03:00
Политика

Нарышкин указал на опасность возникновения новой ядерной гонки

США продолжают разрушать систему коллективной безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Директор Службы внешней разведки Сергей НарышкинДиректор Службы внешней разведки Сергей НарышкинФото: Евгения ГУСЕВА
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Соединенные Штаты продолжают целенаправленно разрушать систему коллективной безопасности, которая успешно существовала на протяжении почти полувека, и прекращение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2021 году может спровоцировать новую ядерную гонку. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что еще даже не успев выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, американцы уже провели испытание новой крылатой ракеты, дальность которой запрещена ДРСМД. Также Вашингтон постоянно нарушает взятые на себя обязательства, развертывая глобальную систему ПРО.

"Так что вполне вероятное прекращение очередного договора лишь развяжет американцам руки для запуска новой ядерной гонки. Это очень опасно", - сказал Нарышкин в интервью газете "Известия".

Он выразил надежду на то, что США будет руководствоваться чувством самосохранения и вернется к полномасштабному диалогу в этой сфере. Что касается России, то у нее "достаточно здравого смысла и опыта, чтобы не дать втянуть себя в очередную гонку вооружений".

Сайт kp.ru писал, что многие эксперты уверены - ядерная гонка уже началась. При этом Россия тратит на оборону в сотни раз меньше, чем США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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