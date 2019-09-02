Россиянин установил мировой рекорд по вису на двух пальцах

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-02T10:45:43+03:00

Рафаэль Кулиев побил мировой рекорд по вису на двух пальцах. Фото: vk.com

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Российский атлет Рафаэль Кулиев побил мировой рекорд по вису на двух пальцах. Мужчина весом 85 килограмм смог продержаться на всего на двух пальцах одну минуту и 15 секунд.

Ранее рекорд был зафиксирован на отметке 47 секунд при весе спортсмена менее чем 80 килограмм.

Кулиев рассказал, что долго готовился к своему рекорду, во время тренировок ему удавалось даже преодолеть отметку двух минут.

«Уже более пяти лет занимаюсь. Я висел более двух минут, но там жесткий регламент, нельзя шевелиться», - цитирует спортсмена сайт телеканала «Звезда».

Рекорд зафиксирован официально.Фото: vk.com

Атлет добавил, что когда узнал о предыдущем рекорде, захотел побить его.

«Хочу ставить разные рекорды: и на силу, и на ловкость, и на выносливость. Чтобы показать людям, что в одном человеке можно развить все эти вещи», - подчеркнул Кулиев.

Напомним, ранее россиянин смог установить еще один рекорд, когда подтянулся на двух пальцах целых 16 раз. Кроме того, он поднимал штангу в 120 килограммов и человека, весом 86 килограммов, одной рукой, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU