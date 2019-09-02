Россиянин установил мировой рекорд по вису на двух пальцах
Российский атлет Рафаэль Кулиев побил мировой рекорд по вису на двух пальцах. Мужчина весом 85 килограмм смог продержаться на всего на двух пальцах одну минуту и 15 секунд.
Ранее рекорд был зафиксирован на отметке 47 секунд при весе спортсмена менее чем 80 килограмм.
Кулиев рассказал, что долго готовился к своему рекорду, во время тренировок ему удавалось даже преодолеть отметку двух минут.
«Уже более пяти лет занимаюсь. Я висел более двух минут, но там жесткий регламент, нельзя шевелиться», - цитирует спортсмена сайт телеканала «Звезда».
Рекорд зафиксирован официально.Фото: vk.com
Атлет добавил, что когда узнал о предыдущем рекорде, захотел побить его.
«Хочу ставить разные рекорды: и на силу, и на ловкость, и на выносливость. Чтобы показать людям, что в одном человеке можно развить все эти вещи», - подчеркнул Кулиев.
Напомним, ранее россиянин смог установить еще один рекорд, когда подтянулся на двух пальцах целых 16 раз. Кроме того, он поднимал штангу в 120 килограммов и человека, весом 86 килограммов, одной рукой, передает ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU