2019-09-02T10:45:29+03:00
Общество

Кто в доме хозяин: Пес получил нагоняй от хозяйственного кота

Забавный ролик собирает тысячи просмотров в Сети [видео]
Елена АКИМОВА
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Собака получила нагоняй от своего рачительного товарищаСобака получила нагоняй от своего рачительного товарища
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На сайте Reddit появилось забавное видео о взаимоотношениях домашних питомцев. В этой квартире уживаются кот и собака и каждый пытается самоутвердиться. Пока у пушистого домоседа выходит лучше, он явный авторитет на общей территории.

На коротком ролике запечатлен хаски, который с упоением играет в тазу. Собака расплескивает воду по всей ванной и даже не предполагает, что вот-вот придет рачительный друг.

Кот не стал церемониться и тут же поставил собаку на место, издав мощный рык. Удивительно, но хаски сразу же сдался и предпочел ретироваться. Видимо, спорить с этим усатым-полосатым себе дороже. Собака прекращает хулиганить и прячется за таз с водой, пишет Ридус.

Пользователи Reddit предположили, что это не первый раз, когда собака получает нагоняй от котика.

- Видимо, хаски довольно часто прилетает от кота. Посмотрите, он такой: „Ох, опять он. Нужно защитить морду“, - пишут в комментариях.

Кот проучил расточительного хаски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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