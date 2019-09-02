Кто в доме хозяин: Пес получил нагоняй от хозяйственного кота
На сайте Reddit появилось забавное видео о взаимоотношениях домашних питомцев. В этой квартире уживаются кот и собака и каждый пытается самоутвердиться. Пока у пушистого домоседа выходит лучше, он явный авторитет на общей территории.
На коротком ролике запечатлен хаски, который с упоением играет в тазу. Собака расплескивает воду по всей ванной и даже не предполагает, что вот-вот придет рачительный друг.
Кот не стал церемониться и тут же поставил собаку на место, издав мощный рык. Удивительно, но хаски сразу же сдался и предпочел ретироваться. Видимо, спорить с этим усатым-полосатым себе дороже. Собака прекращает хулиганить и прячется за таз с водой, пишет Ридус.
Пользователи Reddit предположили, что это не первый раз, когда собака получает нагоняй от котика.
- Видимо, хаски довольно часто прилетает от кота. Посмотрите, он такой: „Ох, опять он. Нужно защитить морду“, - пишут в комментариях.
Кот проучил расточительного хаски.
ИСТОЧНИК KP.RU