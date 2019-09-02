2019-09-02T11:05:18+03:00
Политика

Рогозин ответил на критику по строительству космодрома Восточный

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов выразил недовольство темпами работ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил вице-премьеру России Юрию Борисову, который оказался недоволен темпами строительства космодрома "Восточный" и привлечением к работам создаваемой министерством обороны компании.

Утром в понедельник, 2 сентября, глава госкорпорации опубликовал в Twitter пост, в котором рассказал о том, что вскоре на объекте будет залито 1,5 тысячи кубов бетона. Именно в комментариях под этой записью один из пользователей и упомянул критику со стороны Борисова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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