Ученые рассказали, как снизить риск ранней смерти

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-02T11:08:46+03:00

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Физические нагрузки дают больше пользы людям с заболеваниями сердца и сосудов, чем людям без этих недугов. С таким заявлением выступили ученые из Европейского общества кардиологов.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие около полумиллиона человек в возрасте старше 40 лет. На протяжении шести лет исследователи наблюдали за состоянием здоровья пациентов и установили, что физические нагрузки на 14% сокращают риск ранней смерти от болезней сердца у пациентов с недугами и только на 7% у пациентов без отклонений в сердечно-сосудистой системе, пишет сайт телеканала «Звезда».

Как объяснил ученый Сеульского национального университета, кардиолог Си Хек Канг, риск ранней смерти значительно снижается у людей с болезнями сердца, если они ходят пешком около 30 минут в день, пять дней в неделю. Кроме того специалист рекомендует осуществлять подъемы в гору без грузов. Всего физической нагрузке стоит уделять порядка 75 минут в неделю, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU